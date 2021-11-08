Киев заявил, что Россия тормозит «нормандский формат»

Украина, Германия и Франция готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне руководства государств. Россия остаётся единственной ответственной за задержку мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Его обращение опубликовано в Telegram-канале офиса высшего руководства страны.

Ранее пресс-секретарь Зеленского сообщил, что продолжение «нормандского формата» остаётся под вопросом в связи с невозможностью сторон договориться о следующем саммите.

В новом обращении Никифоров прокомментировал свои слова, заявив, что данный формат остаётся безальтернативной площадкой для завершения конфликта в Донбассе. Он отметил, что сомнения вызывали только время и уровень проведения следующих встреч.

Сам формат — вне всяких вопросов и сомнений. Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины. Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, — отметил пресс-секретарь украинского президента.

Также он подчеркнул, что Россия в настоящее время остаётся единственной ответственной за задержку переговоров.

Российская сторона остаётся единственной ответственной за задержку в «нормандском формате». Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров — получение результатов. Если же российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс, — сказал Никифоров.

Он призвал Москву к сотрудничеству, отметив, что «Донбасс ждёт мира» и РФ необходимо сделать свой вклад в его достижение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата встречи министров иностранных дел «нормандской четвёрки» не определена, поскольку необходимо понять, каким должен быть результат встречи и будет ли украинская сторона соблюдать эти решения. Москва же не заинтересована в мероприятиях «для галочки».