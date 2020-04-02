Киев получил «позитивный сигнал» от МВФ

https://static.news.ru/photo/888d1f7e-7509-11ea-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de/Global Look Press

Украинское правительство получило «позитивный сигнал» от Международного валютного фонда (МВФ). Страна может получить первый транш в ближайшее время

Украина может в ближайшее время получить деньги от МВФ. Кроме того, страна также ожидает финансовую помощь от Всемирного банка, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля.

Как писал NEWS.ru, МВФ получил более 80 запросов от разных государств о предоставлении финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что общая сумма запросов — около $20 млрд.