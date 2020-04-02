Киев получил «позитивный сигнал» от МВФ

Украинское правительство получило «позитивный сигнал» от Международного валютного фонда (МВФ). Страна может получить первый транш в ближайшее время
Украина может в ближайшее время получить деньги от МВФ. Кроме того, страна также ожидает финансовую помощь от Всемирного банка, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля.
Как писал NEWS.ru, МВФ получил более 80 запросов от разных государств о предоставлении финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что общая сумма запросов — около $20 млрд.
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