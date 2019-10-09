https://static.news.ru/photo/9699da56-ea6e-11e9-a926-fa163e074e61_660.jpg Андрей Деркач и Петр Порошенко Фото: derkach.com.ua

Инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал документы, из которых следует, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные, которые, по его мнению, могли негативно повлиять на ход событий в Незалежной и в самих Штатах.

По словам политика, Углава делился информацией с Вашингтоном через свою помощницу Полину Чиж. Чиновник также представил письмо от сотрудницы представительства Белого дома Анны Емельяновой, где она даёт Чиж указание собрать данные по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Депутат также назвал суммы, перечисленные представителям Burisma Group. Среди получателей фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее $16,5 млн.

Ранее News.ru сообщал, что Украина не хочет быть предметом торга во внутриполитических конфронтациях США, которые имеют место накануне выборов американского президента в 2020 году. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко.