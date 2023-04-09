Карл III поругался с церковью из-за процедуры коронации Mail on Sunday: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за организации коронации

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Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии по-разному смотрят на то, как должна быть организована коронация британского монарха. Об этом пишет издание The Mail on Sunday. Отмечается, в частности, что Карл хотел бы «более разнообразную коронацию», в ходе которой представители других вероисповеданий принимали более активное участие. Этот аспект противоречит тысячелетней национальной традиции.

По данным издания. Карл хотел бы, что бы мусульмане, индуисты и иудеи наравне с христианами могли прочесть свои молитвы в ходе торжественной церемонии, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве. Из-за разногласий между сторонами публикация регламента коронации была отложена. При этом до самой коронации остается всего четыре недели.

The Mail on Sunday отмечает, что позиция Карла подтверждает его слова 30-летней давности о том, что он хотел бы быть защитником всех религий, а не одного англиканства. При этом в Церкви Англии заявляют, что коронация представляет собой «сугубо англиканскую церемонию». Предполагается, что в качестве компромисса Карл III сможет провести отдельную церемоню с участием представителей различных религий.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден пропустит коронацию Карла III. Отмечается, что вместо себя Байден может отправить свою жену, первую леди США Джилл Байден. По информации издания, Белый дом таким образом пытается сократить число международных поездок американского лидера, чтобы минимизировать их негативный эффект на здоровье 80-летнего президента. Коронация Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.