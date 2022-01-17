Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере €10 тыс. за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV. В 2020 году в эфире телеканала CNews, говоря об изолированных несовершеннолетних мигрантах, он заявил, что им «нечего здесь делать». Также он назвал несовершеннолетних мигрантов «ворами, убийцами и насильниками».

Приговор только что вынесен, но правосудие ещё не восторжествовало, — прокомментировал приговор суда адвокат политика Ме Оливье Пардо.

Согласно приговору суда, директор издательства CNews Жан-Кристоф Тьери также был оштрафован на €3 тыс. Сам Земмур назвал данный вердикт «идеологичным и глупым».

Позиция кандидата на пост главы Франции в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков. Земмур также известен своей жёсткой позицией по иммиграции. В частности, политик выступает за принудительную депортацию мигрантов в страны их происхождения.

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.

Ранее Земмур назвал абсолютно законным осторожное отношение России к продвижению НАТО к её границам. При этом он отметил, что суверенитет Украины должен соблюдаться.

По его словам, заявления об «агрессии РФ» используются как предлог для большего размещения военной техники НАТО вблизи российских границ, несмотря на то что Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».