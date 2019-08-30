Вторая мировая война для Эстонии закончилась 25 лет назад, после того как российская армия покинула территорию республики 31 августа 1994 года. Об этом заявила президент балтийского государства Керсти Кальюлайд.
Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы, — приводит слова Кальюлайд РИА Новости.
Глава Эстонии вместе с другими мировыми лидерами 1 сентября приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве, по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.