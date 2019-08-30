https://static.news.ru/photo/695f75d8-cce0-11e9-814f-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вторая мировая война для Эстонии закончилась 25 лет назад, после того как российская армия покинула территорию республики 31 августа 1994 года. Об этом заявила президент балтийского государства Керсти Кальюлайд.

Сегодня печальный день с точки зрения истории. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы, — приводит слова Кальюлайд РИА Новости .

Глава Эстонии вместе с другими мировыми лидерами 1 сентября приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве, по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как писал News.ru, глава Минобороны Сербии Александр Вулин раскритиковал власти Польши за отказ приглашать Россию на данные мероприятия.