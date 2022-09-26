Кадыров показал сбитый на Украине коптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»

Фото: Рамзан Кадыров/vk

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлен сбитый на Украине квадрокоптер с надписью «Привет из Нью-Йорка». По его мнению, это доказывает присутствие иностранных наемников в Донбассе.

Я уже неоднократно говорил о том, что в ходе специальной военной операции, помимо украинских националистов, наши подразделения активно противостоят иностранным наемникам из стран НАТО. На данных кадрах представлен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер, который использовали для атак по нашим позициям, — написал глава региона.

Кадыров уточнил, что подписан именно боевой заряд беспилотника. Видимо, предположил глава Чечни, противники рассчитывали, что заряд сдетонирует, а надпись никто не увидит.

Он добавил, что для таких случаев в русском языке есть выражение «каков привет, таков и ответ», и также заявил, что ответ не заставит себя долго ждать.

Ранее Кадыров обратился к уклоняющимся от мобилизации, назвав их трусами, предателями и «людьми второго сорта». По словам чиновника, таким людям нет оправдания, они требуют от государства соблюдения своих прав, но не собираются его поддержать.