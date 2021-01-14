Кабмин Нидерландов ушёл в отставку из-за скандала с выплатами на детей

https://static.news.ru/photo/530146b2-5732-11eb-9fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look press

Правительство Нидерландов в полном составе ушло в отставку. К этому привёл скандал вокруг детских пособий и несправедливых обвинений в мошенничестве в адрес тысяч семей.

Как передаёт NU.nl, в последние дни на кабинет министров страны оказывалось беспрецедентное давление. Король Нидерландов принял отставку глав ведомств, они временно продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. По факту, утверждает издание, это означает, что радикальных изменений не произойдёт.

В течение многих лет налоговая и таможенная администрация ошибочно классифицировала тысячи родителей, получивших пособия по уходу за ребёнком, как мошенников. Это произошло из-за закона, который призывал бороться с мошенничеством с использованием пособий и, как выяснилось, применялся слишком жёстко. Как только получатель пособия допускал незначительную ошибку, его обязывали вернуть средства, — пишет издание.

Суть предполагаемого «мошенничества» заключалась в неверном заполнении формы заявления на пособия или в отсутствии подписи. Тысячи семей были принуждены вернуть средства в размере €10 тысяч. Местные СМИ сообщают, что из-за давления и стресса многие семьи распались. Некоторые люди были вынуждены объявить о банкротстве или уехать из страны.

Правительство в итоге принесло извинения всем пострадавшим и в марте прошлого года выделило свыше €500 млн евро на компенсации — каждая семья должна была получить порядка €30 тысяч. Однако репутация министров серьёзно пострадала.

Так, 14 января министр социальных дел и занятости, глава оппозиционной лейбористской партии Лодевейк Ашер подал в отставку. По иску 20 семей заведены дела о преступной халатности в отношении Ашера, а также министра здравоохранения Тамары ван Арк, министра финансов Вопке Хукстры, министра экономики Эрика Вибеса и экс-министра налогов Менно Снеля. Ожидается, что в ближайшее время прошение об отставке подаст и премьер-министр страны Марк Рютте.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники таможни Нидерландов конфисковали у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя своё решение тем, что после Brexit британцам не разрешается ввозить в страны ЕС ряд продуктов. Кадры с изъятием еды показали на голландском ТВ. Видно, как таможенники объясняют прибывающим, что им запрещено ввозить такие продукты, «как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».