Изолированных украинцев обяжут делать контрольные селфи

https://static.news.ru/photo/ed236334-78c5-11ea-b12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров анонсировал запуск мобильного приложения для контроля за людьми на карантине. Изолированных граждан обяжут десять раз в сутки отправлять контрольные фотографии с геотегами.

Обязанность регулярно отмечаться введут для вернувшихся из-за границы, находящихся на домашнем лечении пациентов с COVID-19 и потенциально заражённых коронавирусом.

На протяжении 14 дней до десяти push-сообщений будет приходить человеку. Нужно будет сделать фото, и в то время, как человек будет делать фото, включается геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определённые урегулированные суммы штрафов, - цитирует министра РИА Новости.

По информации издания, число заражённых в стране приблизилось к 1,5 тысячи человек. Умерли 45 пациентов с коронавирусной инфекцией. Около месяца в стране действует режим жёсткого карантина.

Как писал NEWS.ru, к 7 апреля начавшаяся в декабре мировая пандемия коронавируса охватила 1,3 миллиона человек. Более 74 тысяч пациентов погибли, выздоровели 284 тысячи.