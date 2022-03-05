Итальянский телеканал RAI приостановил вещание из России

Государственный телеканал Италии RAI объявил, что приостанавливает работу своих корреспондентов в России, пишет газета La Repubblica со ссылкой на пресс-релиз канала. Это произошло на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против России.

После принятия закона, предусматривающего серьёзные тюремные сроки за публикацию новостей, которые власти считают ложными, с сегодняшнего дня RAI приостанавливает работу своих корреспондентов в Российской Федерации, — говорится в официальном заявлении.

Как поясняется, теперь новости о происходящих событиях в России будут предоставляться на основе источников от журналистов компании, работающих в соседних странах и в центральных редакциях в Италии.

Ранее вещание из России остановили американские новостные телеканалы CBS News и ABC News и немецкие ARD и ZDF. Также о приостановке работы в России объявили новостное агентство Bloomberg и телекомпания CNN.

Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.