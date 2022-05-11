Италия направит Украине оружие для борьбы с беспилотниками и радарами

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Итальянские власти планируют отправить свыше 600 военнослужащих в страны, граничащие с Украиной. Также они рассматривают вопрос о предоставлении Киеву оружия для борьбы с беспилотниками и средств, создающих помехи для радаров, сообщает газета Corriere della Sera.

По утверждению издания, в ближайшие недели контингент более чем из 600 солдат будет направлен в Венгрию и Румынию. Также обсуждается отправка Киеву электронных систем для перехвата сообщений и радиосигналов. Решение по этим вопросам будет закреплено в документе, который в скором времени утвердит Совет министров.

При этом правительство, несмотря на протесты части политических объединений, входящих в правящую коалицию, собирается и впредь отправлять Киеву тяжёлое вооружение, отмечается в статье. В частности, своё недовольство поддержкой Украины высказывали ранее движение «5 звёзд» и партия «Лига».

Новые документы процедуру утверждения в парламенте проходить не будут, так как ранее уже было одобрено решение о направлении оружия на Украину. Тогда против проголосовало небольшое число парламентариев. На основании этого документа были изданы межведомственные декреты, в них определялся перечень поставляемой Киеву помощи. Как сообщает издание, их список засекречен.

Декрет, одобренный 1 марта, далее был преобразован в закон, который позволит до 30 сентября дополнительно направлять украинским властям миномёты, пулемёты, ЗРК Stinger, противотанковое оружие, а также более тяжёлые вооружения.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна будет увеличивать поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев будет в этом нуждаться.