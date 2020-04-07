Источник рассказал о состоянии Бориса Джонсона

https://static.news.ru/photo/fd5a86da-789b-11ea-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два источника, близких к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, рассказали о самочувствии политика.

По их словам, состояние главы британского правительства не изменилось. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, о том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.