Испания погрузилась во тьму и объявила режим ЧС Власти Испании объявили режим ЧС из-за отключения электричества по всей стране

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В Испании объявили чрезвычайное положение в связи с массовым отключением электричества, передает агентство Reuters. Журналисты отметили, что света лишилась вся страна.

Министерство внутренних дел объявило чрезвычайное положение в Испании после отключения электричества по всей стране, — говорится в материале.

По данным оператора электросетей Red Eléctrica, масштабные отключения света в Испании были вызваны перепадом потока энергии, другие источники говорили о «редком атмосферном явлении». Подобная ситуация наблюдалась в Португалии и Андорре. Люди жалуются на это также во всем Пиренейском полуострове и в ряде районов Франции.

Кроме того, наблюдаются сложности с доступом к мобильному интернету и Wi-Fi, в домах, магазинах и на предприятиях нет света. Перестали работать лифты и светофоры, в Лиссабоне встало метро. В Мадриде был прерван матч теннисного турнира Madrid Open. В Валенсии приостановили движение высокоскоростных поездов. Отключение произошло около 12:30 (13:30 по московскому времени).

В то же время Совет безопасности Испании проведет срочное совещание из-за блэкаута. В заседании, в частности, примут участие премьер-министр страны, глава генштаба, директор службы разведки.