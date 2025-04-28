В одной из стран ЕС срочно проведут заседание Совбеза из-за блэкаута Совбез Испании проведет срочное совещание из-за блэкаута

Фото: Zuma/TASS

Совет безопасности Испании проведет срочное совещание из-за масштабного отключения электричества, сообщила газета El Mundo. В заседании, в частности, примут участие премьер-министр страны, глава генштаба, директор службы разведки.

Его члены, включая премьер-министра, главу генштаба и директора службы разведки, соберутся в ближайшее время, чтобы проанализировать возможные причины массового отключения электроэнергии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Португалии, Испании и Андорры остались без электричества. Люди жалуются на масштабное отключение света на всем Пиренейском полуострове и в ряде районов Франции.

Местные жители испытывают сложности с доступом к мобильному интернету и Wi-Fi, в домах, магазинах и на предприятиях нет света. Перестали работать лифты и светофоры, в Лиссабоне «встало» метро. В Мадриде был прерван матч теннисного турнира Madrid Open. В Валенсии приостановили движение высокоскоростных поездов.

Отключение произошло около 12:30 (13:30 по московскому времени). Причины масштабного блэкаута не раскрываются. Оператор энергосистемы Red Electrica сообщил, что работает над восстановлением электроснабжения совместно с распределительными компаниями.