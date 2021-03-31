Хорватия разрешила въезд в страну вакцинированным «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/db7e9eee-9225-11eb-b8b6-96000091f725_660.jpg Фото: ZracnalukaZagreb/facebook.com

Власти Хорватии с 1 апреля разрешают въезд в страну гражданам, имеющим подтверждение о вакцинации от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил глава МВД республики Давор Божинович.

Для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней, — цитирует РИА Новости Божиновича.

Выступая на брифинге национального штаба гражданской защиты, руководителем которого он является, Божинович напомнил, что в данный момент ещё нет общего заключения ЕС об отношении к вакцинам, не зарегистрированным в Евросоюзе.

Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина: российская или китайская, и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные, — подчеркнул Божинович.

Он также отметил, что с учётом ограничительных мер в соседних государствах власти Хорватии не ожидают большого наплыва желающих въехать в страну.

Как писал NEWS.ru, на период предстоящих пасхальных праздников в Италии объявлен мини-локдаун. Приезжающие из стран Евросоюза должны будут иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус и проходить пятидневный карантин по прибытии. Все прибывающие из стран ЕС после пятидневного карантина должны будут повторно сдать тест на коронавирус. Для лиц, прибывающих в Италию из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, предусмотрен двухнедельный карантин.

В данный момент въезд в страну разрешён только по причинам, связанным с работой, лечением и учёбой. Туризм в стране запрещён, как и передвижение для жителей внутри страны. При этом, по данным СМИ, некоторые итальянцы отправляются в туристические поездки за границу. Одним из популярных направлений является Испания, где приезжим европейцам достаточно иметь отрицательный тест на коронавирус.