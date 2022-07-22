Хорватия действительно пребывает в недружественных отношениях с Россией, заявил президент республики Зоран Миланович на праздновании дня муниципалитета Промине. При этом он выразил обеспокоенность, отметив, что ситуация «может развиваться в нечто непредвиденное», пишет РИА Новости.
Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. <...> Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется, — сказал Миланович.
Он добавил, что Хорватия не участвует в противостоянии Запада и России настолько активно, как некоторые другие государства.
Накануне правительство России расширило перечень недружественных государств. В него внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. При этом Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.