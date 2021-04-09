Харьковская область попала в «красную зону» по COVID-19

https://static.news.ru/photo/cab59754-9a9d-11eb-9837-96000091f725_660.jpg Фото: ROMAN BALUK/Reuters

Минздрав Украины включил Харьковскую область в «красную зону» эпидемиологической опасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

С 11 апреля «красное» положение вводится в Харьковской области, — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом в министерстве добавили, что из «красной зоны» исключена Ивано-Франковская и Закарпатская области. В общей сложности она в настоящее время охватывает 11 регионов Украины, включая столицу — Киев.

В «оранжевой зоне» находятся десять областей, ещё три — в «жёлтой». В самую благоприятную — «зелёную» — зону не попал ни один регион.

По данным украинского Минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заразившихся приходится на долю Харьковской области — 1,3 тысячи человек.

Всего за время пандемии на Украине заболели свыше 1,8 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 37 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал власти Украины ввести общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что в стране происходит бесконтрольное распространение инфекции, поэтому следует ограничить транспортное сообщение между регионами и перевести население на дистанционную работу.