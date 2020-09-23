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Хакеры взломали сайт украинской полиции

15:39, 23 сентября 2020
Фото: NEWS.ru

Официальные сайты полиции Украины и её региональных ведомств не работают. В МВД страны объяснили это несанкционированным вмешательством.

В настоящий момент технические специалисты пытаются решить проблему, говорится в Facebook ведомства.

Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, — отметили в полиции.

По информации ТАСС, проблемы с доступом к сайтам правоохранительных органов начались примерно в 12:00. На некоторых региональных порталах полиции появились фейковые новости, в том числе о выбросах радиоактивных веществ на Ровненской АЭС.

Как писал NEWS.ru, 23 сентября Министерство внутренних дел Белоруссии восстановило работу своего сайта, который не был доступен в течение 19 дней. Портал отключили 4 сентября после хакерской атаки.

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