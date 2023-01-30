Хакеров из Killnet обвинили в кибератаке на нидерландский госпиталь Нидерланды обвинили пророссийских хакеров из Killnet в атаке на госпиталь Гронингена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голландская организация Z-Сert, защищающая сектор здравоохранения в киберпространстве, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский центр университета в Гронингене, сообщила 30 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). В организации предупредили, что атаки могут последовать и на ряд других медучреждений страны.

По словам Z-Cert, за кибератакой на медицинский центр университета в голландском городе Гронинген стоит группа пророссийских хакеров из Killnet. Отмечается, что сайт медицинского учреждения работает с перебоями, однако, несмотря на это, карточки пациентов не пострадали, последствия атаки не являются тяжелыми.

Ранее глава Killnet Killmilk рассказал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинге.

Позднее хакеры из группировки Killnet объявили о начале коллективных DDoS-атак на ФРГ в ответ на решение немецких властей передать ВСУ танки Leopard. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки ассоциировать все хакерские группы с Россией.