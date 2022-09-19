«Группа идиотов»: в Херсонской области рассказали об инциденте со стрельбой Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что стрельбу в Херсоне устроила «группа идиотов»

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Инцидент со стрельбой в Херсоне 17 сентября не был связан с проникновением украинских диверсантов, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала. По его словам, это была «группа идиотов» в нетрезвом состоянии и с «минимальным оружием».

Хочу сразу пояснить - никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие, — сказал Стремоусов.

Он также назвал произошедшее «просто полупьяной историей тех неонацистов», которые не до конца понимают «суть происходящего сейчас на территории Херсонской области».

Ранее сообщалось, что в Херсоне в районе железнодорожного вокзала проходит контртеррористическая операция. Отмечалось, что в центре города была задействована тяжёлая техника — БТР и БМД. Силовики уничтожили боевиков, которые засели в нежилом здании.

В ВГА Херсонской области добавили, что в результате проведения операции существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано. Там подчеркнули, что территория Херсона полностью контролируется российскими военными и правоохранительными органами.