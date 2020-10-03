Греция продлила разрешение россиянам посещать страну

https://static.news.ru/photo/d1c271f4-0617-11eb-b614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Власти Греции продлили разрешение на ограниченный въезд в страну гражданам России до 12 октября.

До 500 россиян в неделю могут приезжать в Грецию при условии, что у них есть отрицательный результат теста на коронавирус и документы, подтверждающие место их проживания в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Такие условия въезда в страну для граждан России вступили в силу с 7 сентября и периодически продлеваются на основании данных об эпидемиологической обстановке в мире. Сейчас разрешение было продлено во второй раз.

Туристы могут въехать Грецию только авиасообщением через аэропорты трёх городов — в Афинах, Салониках и Ираклионе. По приземлении необходимо будет предъявить медицинскую справку на английском языке с отрицательными результатами теста на коронавирус со сроком давности менее трёх суток. Те, кто не сможет предоставить документ, будут возвращены на родину за счёт авиакомпании, отмечается в сообщении.

Также в аэропорту придётся заполнить анкету, указав свои контактные данные в Греции, и предоставить ваучер или любой другой документ, подтверждающий место жительства. За отъезд с указанного места проживания иностранцам грозит штраф в районе €5 тыс.

Также в аэропорту проводятся выборочные тесты на COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Филипп Киркоров отдыхает в Греции на вилле за 200 тысяч рублей в сутки.