https://static.news.ru/photo/f6acb692-5711-11ea-8e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Два десятка греческих журналистов провели пикеты в поддержку Джулиана Ассанжа у здания посольства Великобритании в Афинах.

Участники акции требовали от властей Великобритании прекратить физические и психологические пытки основателя WikiLeaks, освободить и не допустить выдачи его в США.

Акция была приурочена к началу в Лондоне основных судебных слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа. Слушания продлятся всю неделю с 24 февраля. Вторая часть слушаний по существу планируется с 18 мая по 5 июня, передаёт РИА Новости.

Пикет также проходит и на юго-востоке Лондона. Там сторонники австралийца разбили палатки рядом со зданием Королевского суда Вулича.

Джулиана Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. С июня 2012 года австралиец скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи обвиняемого в США ему грозит до 175 лет заключения.

Как писал NEWS.ru, появились данные о том, что за Ассанжем могло вестись видеонаблюдение, когда он находился в эквадорском посольстве.