https://static.news.ru/photo/d7ba0322-bf89-11e9-862e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nick Paleologos/Xinhua/Global Look Press

Пожарным Греции удалось задержать мужчину, которого обвиняют в поджоге лесов на острове Эвбея.

В настоящий момент ведётся допрос подозреваемого, передаёт Star . Ранее его уже обвиняли в поджогах.

В пожарной службе не стали комментировать эту информацию. Там сообщили, что причины пожаров выясняются.

Леса на острове загорелись ночью с 14 на 15 августа. Площадь возгорания составила 23 квадратных километра. По данным СМИ, деревья подожгли сразу в трёх местах, а штормовой ветер разнёс огонь по большой территории.

Ранее News.ru писал, что пятый, высший уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром объявлен в ряде регионов Греции: Аттике, Центральной Греции, в Коринфии, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии. Четвёртая категория опасности распространяется на остальную часть Пелопоннеса, острова северной и южной частей Эгейского моря, Западную Грецию и Ионические острова.

Число погибших во время природных пожаров в Греции продолжает расти. По последним данным, жертвами стали более 90 человек. Пропавшими без вести числятся ещё 25, причём это лишь те, о которых официально сообщили родственники.

Пожары, которые вспыхнули 23 июля, окружили Афины с севера, запада и востока. Огонь уничтожил более 500 жилых домов, из-за сильного задымления была нарушена работа международного аэропорта, перекрыты автомагистрали, возникли сбои в железнодорожном сообщении.