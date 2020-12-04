Граждан РФ и Германии не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки

https://static.news.ru/photo/df35606e-363a-11eb-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Пограничники Украины не впустили в страну гражданина Германии и его спутницу-россиянку из-за георгиевской ленточки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Инцидент произошёл в пункте пропуска «Борисполь». Гражданин Германии 1994 года рождения и гражданка РФ 1998 года рождения прилетели на Украину из Берлина.

Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была привязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На вопрос о том, откуда у него лента, гражданин ФРГ пояснил, что получил её в подарок от друга-россиянина.

В службе добавили, что после отказа в пропуске мужчина и женщина будут отправлены обратным рейсом.

Закон, запрещающий использование георгиевской ленты, вступил в силу на Украине в 2017 году. Нарушителям грозит штраф в размере от 850 до 2,55 тысячи гривен ($35–105). При повторном нарушении — административный арест до 15 суток.

Ранее NEWS.ru писал, что георгиевскую ленту хотят запретить в Латвии. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал Ригу отказаться от этой идеи. Он отметил, что георгиевская лента является для многих государств символом победы во Второй мировой войне. Запрещая её, латвийские законодатели занимаются глумлением над героями и ветеранами войны, в том числе и своими предками.