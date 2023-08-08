«Готовятся к какому-то кипишу»: военкор о ситуации в Днепре Военкор Коц сообщил о возможной подготовке к тотальной мобилизации на Украине

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Военкор Александр Коц рассказал в своем Telegram-канале о ситуации в украинском Днепре со ссылкой на проживающего там подписчика. По его словам, в городе проблемы с мобильной связью и интернетом, передвижение жителей ограничивается военными.

Подписчик военкора рассказал, что украинские солдаты останавливают все автомобили для проверки документов и досмотров. Тех, кто начинает возражать, задерживают.

По словам горожанина, местные власти объясняют обстановку «учениями» и «слаживанием». Однако он предполагает, что идет подготовка к чему-то серьезному.

По-видимому, готовятся к какому-то кипишу, например, к тотальной мобилизации, — цитирует Коц подписчика.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что новая волна мобилизации на Украине, вероятно, произойдет зимой. При этом он подчеркнул, что в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить бывший советник офиса президента Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики. По словам парламентария, российская армия готовится к массированным ударам по критической инфраструктуре Украины, что с приближением зимы является серьезной проблемой для Киева.