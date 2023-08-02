«Начать с Арестовича»: в Киеве хотят отправить в ВСУ завравшихся политиков Депутат Рады Дубинский предложил начать мобилизацию на Украине с Арестовича и Подоляка

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Новая волна мобилизации на Украине, вероятно, произойдет зимой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики.

Тотальную мобилизацию, безусловно, нужно начать с говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас о том, что победа будет достигнута за две-три недели, весной, летом, до конца года. Начать с Арестовича, Подоляка, и далее по списку. В первых рядах, — написал депутат.

По его словам, сейчас российская армия готовится к массированным ударам по критической инфраструктуре Украины, что с приближением зимы является для Киева серьезной проблемой.

Ранее Арестович заявлял, что Киеву придется оставить России утраченные территории. По его мнению, Украину ждет судьба Германии, которая по итогам Второй мировой войны разделилась на ГДР и ФРГ. Такой сценарий политик назвал «очень неплохой сделкой». Он также предположил, что в дальнейшем Киев будет пытаться вернуть территории «невоенным путем», поскольку альтернативный вариант возможен исключительно «ценой жизни 200 тысяч человек взрослого населения».