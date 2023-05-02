Госдеп назвал сроки начала контрнаступления Украины Блинкен заявил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели

Фото: Министерство обороны Украины

Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News. Представитель Вашингтона добавил, что успех Киева на поле боя, по его мнению, — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые могут принести устойчивый мир.

Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что произойдет, — сказал Блинкен.

2 мая глава Комитета начштабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщил, что конфликт между Россией и Украиной вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели. Он заявил, что Россия очень сильно пострадала за время проведения военной операции. По его мнению, руководство РФ в течение двух лет может согласиться на переговоры с Украиной.

Он также отметил, что Украина в настоящее время имеет возможность для проведения наступательных операций. При этом он не стал называть конкретных сроков начала операции.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут начать масштабное контрнаступление 9 мая. По его словам, в настоящее время ВСУ накапливают силы и формируют ударные группы. Он также предположил, что наступлению может предшествовать ряд провокаций.