Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, назвавший молодёжное движение по борьбе с климатическими изменениями «синдромом Греты», вызвал возмущение журналистов.
По словам представителя Еврокомиссии Даны Спинант, все члены ЕК поддерживают молодёжное движение по климату и надеются, что после извинений Борреля в Twitter ситуация прояснится,
Ранее, выступая в Брюсселе, глава дипломатии ЕС заявил, что сомневается в готовности молодёжи изменить образ жизни для решения экологических проблем, и назвал происходящее «синдромом Греты» в честь 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Позднее он вынужден был извиниться за свои слова.
Ранее шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение девушки на награждение, писал NEWS.ru.
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