https://static.news.ru/photo/ecde2abe-4c1d-11ea-ae05-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, назвавший молодёжное движение по борьбе с климатическими изменениями «синдромом Греты», вызвал возмущение журналистов.

По словам представителя Еврокомиссии Даны Спинант, все члены ЕК поддерживают молодёжное движение по климату и надеются, что после извинений Борреля в Twitter ситуация прояснится, пишет ТАСС.

Ранее, выступая в Брюсселе, глава дипломатии ЕС заявил, что сомневается в готовности молодёжи изменить образ жизни для решения экологических проблем, и назвал происходящее «синдромом Греты» в честь 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Позднее он вынужден был извиниться за свои слова.

Ранее шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение девушки на награждение, писал NEWS.ru.