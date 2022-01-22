Глава ВМС Германии собрался уйти в отставку после слов о Крыме

Командующий военно-морскими силами ФРГ Кай-Ахим Шенбах попросил освободить его от занимаемого поста. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию. Ранее военный сделал заявление о том, что Крым невозможно вернуть в состав Украины, а президенту РФ Владимиру Путину следует высказать заслуженное уважение.

Ранее сообщалось, что вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах во время выступления в Индии заявил, что «Крымский полуостров ушёл, он не вернётся» в состав Украины. Военный также назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины. Кроме того, Шенбах отметил, что российский президент Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных» и «легко оказать уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает».

В этой связи глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт повела срочный звонок с генеральным инспектором ВС ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью с целью осуждения слов вице-адмирала. В понедельник, 24 января, Шенбазу предстояла разъяснительная беседа с генеральным инспектором. Однако теперь, по информации журнала, военный «вышел из неловкого положения» и сам попросил об освобождении от занимаемой должности.