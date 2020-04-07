Глава секретариата британского правительства самоизолировался

https://static.news.ru/photo/7f8259a6-78bc-11ea-9583-fa163e074e61_660.jpg Майкл Гоув Фото: XinHua/Global Look Press

Главе секретариата правительства Великобритании Майклу Гоуву пришлось самоизолироваться, так как у члена его семьи наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции.

В беседе со Sky News министр по особым поручениям, который сейчас находится дома, заявил , что у него самого признаки заражения отсутствуют. Он также отметил, что премьер-министр Борис Джонсон, который находится в госпитале, получает лучшую помощь из всех возможных.

О том, что Борис Джонсон попал в больницу, стало известно вечером 5 апреля. У британского премьера не проходили симптомы коронавирусной инфекции, которой он заразился. 6 апреля политика из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию. Обязанности главы кабинета министров временно исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Скорейшего выздоровления Джонсону пожелал президент России Владимир Путин, писал NEWS.ru.