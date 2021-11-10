Глава «Нафтогаза» назвал «главный изъян» «Северного потока — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2» проигрывает газотранспортной системе Украины из-за наличия в нём одного «изъяна». Об этом написал в статье для портала NV.ua руководитель компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По мнению Витренко, украинская ГТС удобнее российского газопровода из-за наличия у неё резерва труб.

У нас на основных маршрутах идёт не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока — 2», где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод, — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Кроме того, по его мнению, ГТС выигрывает у «Северного потока — 2» по причине своего расположения и возможностей для транспортировки. Так, Витренко считает, что транспортировать газ из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы удобнее именно с помощью украинской системы.

Украина выступает против реализации «Северного потока — 2» и за сохранения транзита газа из РФ с помощью собственной системы. Витренко ранее высказывал предположение, что запуск российского газопровода сделает Украину более уязвимой к российскому вторжению.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинским властям следует готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе. Это может случиться, поскольку Москва стала использовать энергетику как массовое оружие, предположил он.