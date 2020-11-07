Глава МВД Эстонии назвал Байдена и его сына «коррумпированными типами»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Минфина Эстонии, а также лидер Консервативной народной партии республики Мартин Хельме считает итоги выборов руководителя Соединённых Штатов Америки сфальсифицированными. Своё мнение он высказал после того, как накануне демократа Джо Байдена с победой поздравили президент прибалтийской страны Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и руководитель МИД Урмас Рейнсалу.

По мнению Хельме, если действующего главу Штатов Дональда Трампа отстранят от власти, то в США перестанет действовать конституция.

По-моему, даже не стоит сомневаться в том, что результаты этих выборов сфальсифицировали <...> По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Нет смысла обсуждать демократию или правовое государство, если итоги голосования можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать, — заявил политик в эфире радиостанции TRE.

Участником трансляции также был глава МВД Эстонии Март Хельме. Он назвал объявившего о своей победе кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

Трамп по-прежнему отказывается признавать своё поражение на выборах главы государства. Он сообщил, что у его штаба есть документы, доказывающее мошенничество при подсчёте голосов.

Он опубликовал серию постов в Twitter, посвящённую итогам голосования. Президент отметил, что в истории США избирательный процесс уже сталкивался с проблемами. Глава государства заявил, что в распоряжении его штаба есть аффидевиты (заверенные нотариусом письменные показания), подтверждающие махинации. По словам политика, Верховный суд уже постановил, что в Пенсильвании необходимо отдельно изучить бюллетени, полученные после дедлайна. Трамп уточнил, что речь может идти о проблемах с аутентификацией бюллетеней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сербский лидер Александар Вучич поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Он выразил надежду на то, что сотрудничество между Белградом и Вашингтоном продолжится на прежнем уровне.