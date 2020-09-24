Глава Минэкономики ФРГ поддержал «Северный поток — 2»

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Проект «Северный поток — 2» задумывался на десятилетия, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Северный поток — 2» — это проект, в котором участвуют компании из самых разных европейских стран. Газ, который будет поступать, предназначен не только для Германии, но и многих стран ЕС, — отметил Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

По его словам, те, кто критикует проект, ведут себя довольно «непоследовательно».

Альтмайер также подчеркнул, что санкции против России могут ударить по деловым связям германских компаний.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на фоне действий США является делом чести для Германии. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Америка ежедневно публично пытается унизить Европейский союз и прежде всего — ФРГ. Именно поэтому, отметил дипломат, отстаивание чести должно быть «во всех смыслах, во всех её измерениях».