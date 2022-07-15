Глава МИД Италии: Путину на серебряном блюде подали голову Драги

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луиджи Ди Майо

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. В эфире радиостанции Rtl 102.5 он сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину на серебряном блюде подали голову премьер-министра Италии Марио Драги.

У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее, — сказал Майо.

Ранее президент Италии Серджо Маттарела не принял прошение об отставке премьер-министра страны Марио Драги. После этой встречи заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале коллаж из фотографий Драги и бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона с подписью: «Кто следующий?».

Ранее сообщалось, что Москва не будет вмешиваться во «внутренние дела» Берлина и Рима, об этом сказал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал едва не состоявшуюся отставку итальянского премьера Марио Драги и скандал с наркотиками на приеме с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.