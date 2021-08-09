Глава МИД Чехии рассказал, как улучшить отношения с Россией

Москва должна исключить Чехию из списка недружественных стран, что будет способствовать улучшению российско-чешских отношений. Об этом в интервью изданию Novinky заявил министр иностранных дел Чехии Якоб Кулганек.

Для улучшения наших отношений — а это будет происходить в долгосрочной перспективе — я бы посчитал важным шагом исключение Чешской Республики из списка недружественных государств, — сказал министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время «мяч находится на стороне России» и именно она должна сделать первый шаг для исправления сложившейся ситуации. При этом Кулганек отметил, что данный процесс может растянуться не только на месяцы, но и на годы.

По мнению главы МИД, отношения Чехии и Росиии достигли «точки замерзания» — и причиной их ухудшения стала не Прага.

При этом Кулганек убеждён, что и Россия, и Чехия должны восстановить политические отношения и сохранять существующие экономические связи.

Призыв некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю недальновидным и неразумным, — подчеркнул он.

Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.