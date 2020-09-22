Глава Евросовета перенёс саммит ЕС из-за подозрения на заражение COVID-19

https://static.news.ru/photo/6646a144-fce8-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Евросовета Мишель Баренд Лейтс перенёс саммит ЕС на 1–2 октября. Как сообщил его представитель, причиной переноса стало подозрение на заражение Лейтса коронавирусом.

Саммит должен был пройти 24–25 сентября. Однако сегодня главе Евросовета стало известно, что один из сотрудников Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте, получил положительный результат теста на COVID-19. Согласно бельгийским правилам, Лейтс теперь должен находиться на карантине, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители церкви и политики, которые выступают против российского присутствия в Греции, хотят объявить карантин на Афоне, чтобы отменить предстоящий неофициальный визит председателя правительства России Михаила Мишустина. Как рассказал источник в церковных кругах, сейчас на Афоне есть только один заражённый коронавирусом человек. Пациента сейчас отвезли в Салоники, в больницу АХЕПА, где он проходит лечение. Вспышки заболевания, о которой говорится в публикациях в Интернете, на самом деле нет.