Глава Еврокомиссии заявила о необходимости крупных инвестиций в экономику

Новый долгосрочный бюджет Европейского союза должен стать «сильным» ответом на коронавирусный кризис, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Политик напомнила, что уже говорила о том, что Европа нуждается в новом плане Маршалла.
Нам понадобятся крупные государственные и частные инвестиции, чтобы оживить экономику, реконструировать её и создать новые рабочие места, — пояснила фон дер Ляйен.
По словам главы Европейской комиссии, новый семилетний бюджет должен разительно отличаться от предыдущих.
США в 1948 году приняли план Маршалла, цель которого состояла в финансовой помощи Европе, разрушенной из-за Второй мировой войны.
Фон дер Ляйен считает, что нынешний кризис создаст чувство единства у европейских наций, писал NEWS.ru.
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