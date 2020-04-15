Европа

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости крупных инвестиций в экономику

16:21, 15 апреля 2020
Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый долгосрочный бюджет Европейского союза должен стать «сильным» ответом на коронавирусный кризис, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик напомнила, что уже говорила о том, что Европа нуждается в новом плане Маршалла.

Нам понадобятся крупные государственные и частные инвестиции, чтобы оживить экономику, реконструировать её и создать новые рабочие места, — пояснила фон дер Ляйен.

По словам главы Европейской комиссии, новый семилетний бюджет должен разительно отличаться от предыдущих.

США в 1948 году приняли план Маршалла, цель которого состояла в финансовой помощи Европе, разрушенной из-за Второй мировой войны.

Фон дер Ляйен считает, что нынешний кризис создаст чувство единства у европейских наций, писал NEWS.ru.

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