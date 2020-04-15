Глава Еврокомиссии заявила о необходимости крупных инвестиций в экономику

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В Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен считают самым пожилым в Великобритании человеком, которому удалось излечиться от COVID-19.

В декабре 2019 года пациентка перенесла операцию на тазобедренном суставе, а в середине марта её госпитализировали с подозрением на пневмонию. Анализ на коронавирус, взятый у Титчен, показал положительный результат, сообщает...