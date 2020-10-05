Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f0d8990-06db-11eb-95a3-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Euc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уходит на самоизоляцию после контактов с заразившимся коронавирусом.

По её словам, соответствующее решение было принято после того, как стало известно, что на встрече, прошедшей 29 сентября, присутствовал человек с COVID-19. Положительный результат он получил 4 октября.

Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра, — написала она на своей странице в Twitter.

Фон дер Ляйен добавила, что 1 октября у неё был отрицательный результат. В понедельник,5 октября, ей предстоит сдать повторный тест.

Iâve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, Iâm therefore self-isolating until tomorrow morning. Iâve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что тест на коронавирус губернатора Омской области Александра Буркова показал положительный результат. По его словам, он сдал анализ во время подготовки к мероприятию с главами других регионов.