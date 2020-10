Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

По её словам, соответствующее решение было принято после того, как стало известно, что на встрече, прошедшей 29 сентября, присутствовал человек с COVID-19. Положительный результат он получил 4 октября.

Фон дер Ляйен добавила, что 1 октября у неё был отрицательный результат. В понедельник,5 октября, ей предстоит сдать повторный тест.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today