Глава ДНР привёл войска в боевую готовность

https://static.news.ru/photo/2a73507e-9a76-11ea-b329-fa163e074e61_660.jpg Денис Пушилин Фото: Денис Пушилин/vk.com

Самопровозглашённая Донецкая Народная Республика повысила боеготовность войск из-за осложнения ситуации в регионе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, причиной являются агрессивные действия властей Украины.

Он добавил, что с 1 мая 2020 года Киев минимум 250 раз нарушал режим прекращения огня. К 20 мая из-за обстрелов погиб мирный житель ДНР, ещё 11 человек получили травмы, из них 5 детей, говорится на официальном сайте ДНР.

Пушилин отметил, что вместо расследования инцидентов руководство Украины игнорирует подписание конкретных документов по урегулированию ситуации.

Донецкая Народная Республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей, — рассказал глава ДНР.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Евромайдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к Киеву. Он обвинил его в срыве переговоров по прекращению огня.