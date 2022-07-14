Германия впервые с апреля начала отбор газа из подземных хранилищ

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

12 июля отбор газа из подземных хранилищ Германии впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки «Северного потока» и аварии на месторождении в Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Отбор газа из немецких ПХГ составил 85,5 млн куб. м, в то время как закачка составила лишь 72,6 млн куб. м.

Также к отбору газа 12 июля перешли Румыния и Бельгия: норвежская компания Equinor сообщила о технических проблемах на месторождении Sleipner в Норвегии, которые привели к утечке и временной остановке добычи и поставок газа в Европу. Это затронуло в том числе и поставки на терминал приема газа Zeebrugge в Бельгии.

Ранее в международном рейтинговом агентстве Moody's назвали труднодостижимой цель Германии по сокращению зависимости от российского газа до 10% к 2024 году. Там пояснили, что запасов газа в стране хватит лишь на один зимний месяц, при этом нет гарантий того, что все резервы потратят внутри Германии. Различные анализы последствий указывают на то, что сокращение поставок российского газа обойдется Германии в 3–6% ВВП.