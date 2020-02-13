https://static.news.ru/photo/2f2df4fa-4e42-11ea-ad46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Claßen/imageBROKER.com/Global Look Press

В Германии арестован предприниматель, которого подозревают в поставках оборудования двойного назначения в Россию. Проданные им станки входят в специальный ограничительный перечень, так как могут быть использованы в военных целях.

Как полагает следствие, именно военный потребитель был конечным покупателем в России. Однако номинально ими значились подставные фирмы. При этом данные о характеристиках и сфере использования товара оказались подделанными.

В период с января 2016-го по январь 2018 года было произведено семь поставок, общая сумма заказов — примерно €8 млн, — цитирует «Интерфакс» сообщение Генпрокуратуры Германии, выдавшей ордер на арест задержанного.

Мужчина был задержан 11 февраля в Аугсбурге. Ему инкриминируют нарушение закона, регулирующего внешнеэкономические отношения ФРГ, а также действия по заказу иностранных спецслужб и нарушение российского эмбарго.

Ограничения — так называемые секторальные санкции — были введены Евросоюзом в 2014 году, чтобы вынудить РФ изменить политику в отношении Украины. Помимо финансовой и энергетической сфер, они касаются также и военной. С Россией запрещена торговля оружием, ограничен экспорт товаров двойного назначения.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Саксонии и соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Христианско-демократическому союзу Михаэль Кречмер заявил, что западные санкции в отношении России необходимо отменить.