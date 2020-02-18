Ожидается, что правительство ФРГ 19 февраля одобрит новый пакет мер, которые предполагают более жёсткий контроль и ответственность за публикации в социальных сетях. Об этом сказано в заявлении министра юстиции Кристины Ламбрехт,
Речь идёт о призывах к участию в экстремистских акциях и угрозах в адрес политиков. При этом, согласно законопроекту, будет усилено давление на Facebook и Twitter, чтобы добиться быстрого удаления подобного контента.
Скоро те, кто угрожает или распространяет ненависть в Сети, будут преследоваться более эффективно и жёстко, — отметила Ламбрехт.
Глава германского Минюста пояснила, что этот шаг вызван нарастающей угрозой от ультраправых экстремистских группировок, которые используют Интернет в противоправных целях.
Как писал NEWS.ru, ранее российский кабмин утвердил правила централизованного управления сетью связи общего пользования согласно закону об устойчивой работе Рунета.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен