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Ожидается, что правительство ФРГ 19 февраля одобрит новый пакет мер, которые предполагают более жёсткий контроль и ответственность за публикации в социальных сетях. Об этом сказано в заявлении министра юстиции Кристины Ламбрехт, размещённом на портале ведомства.

Речь идёт о призывах к участию в экстремистских акциях и угрозах в адрес политиков. При этом, согласно законопроекту, будет усилено давление на Facebook и Twitter, чтобы добиться быстрого удаления подобного контента.

Скоро те, кто угрожает или распространяет ненависть в Сети, будут преследоваться более эффективно и жёстко, — отметила Ламбрехт.

Глава германского Минюста пояснила, что этот шаг вызван нарастающей угрозой от ультраправых экстремистских группировок, которые используют Интернет в противоправных целях.

Как писал NEWS.ru, ранее российский кабмин утвердил правила централизованного управления сетью связи общего пользования согласно закону об устойчивой работе Рунета.