Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Киеву воевать с Россией

https://static.news.ru/photo/90d4a44c-9a18-11eb-a903-96000091f725_660.jpg Фото: Spc. Jabari Clyburn/Global Look Press

Западные союзники Украины, скорее всего, в разных форматах предоставят помощь Киеву в случае войны с Москвой, считает генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. По его словам, лучший вариант — появление дивизии НАТО в его стране.

Эксперт напомнил, что Киев должен надеяться только на себя, на единственную силу, способную сражаться за родину — Вооружённые силы Украины, пишет портал «Обозреватель».

Может быть, материальная помощь [от НАТО], предоставление разведывательной информации, поскольку у нас ограниченные возможности, определённые действия по контролю воздушного пространства. Военное присутствие кораблей в Чёрном море, мощная поддержка в информационном пространстве, взаимодействие спецслужб, — отметил Забродский.

Он добавил, что даже в случае нападения на одно из государств Альянса, все его члены не смогут мгновенно отреагировать.

Россия в случае военного конфликта с Украиной заинтересуется в первую очередь Одессой, Николаевом, Мариуполем, Мелитополем, Запорожьем и Харьковом, считает генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, эти субъекты имеют значение для РФ, так как там развита инфраструктура аэродромов для высадки самолётов и вертолётов.

В РФ неоднократно подчеркивали, что Москва не намерена проявлять агрессию в отношении других стран. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасную территорию.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.