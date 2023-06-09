Генерал ВСУ предрек Украине провал контрнаступления Украинский генерал Кривонос предрек провал ВСУ при наступлении из-за отсутствия авиации

Украинское контрнаступление может провалиться из-за отсутствия у ВСУ авиации, заявил генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он добавил, что без воздушных сил вся западная военная техника будет уничтожена и станет легкой мишенью ВС РФ.

Очень важно понимать, что нам для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не передали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия, — сказал он.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

По словам главы государства, украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели при наступлении «три к одному». Однако, подчеркнул Путин, наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

CNN до этого отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.