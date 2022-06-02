Генерал СБУ подтвердил отступление украинских войск Бывший глава управления СБУ Вовк заявил об отступлении украинских войск из Северодонецка

Фото: Rick Mave/Global Look Press

Вооруженные силы Украины продолжают отступление, сообщил экс-глава следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, пишут «Известия». Так он прокомментировал заявление Киева о якобы переходе ко второй фазе боевых действий. Также он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский противоречит сам себе.

У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка, — сказал Вовк.

Он добавил, что Киеву не удастся спастись очередными волнами мобилизации. Кроме того он заявил о нехватке людей, способных управлять мощной артиллерией.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы Донецкой Народной Республики подавили попытки контрнаступления в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки. По его словам, противник на этих направлениях понес большие потери.