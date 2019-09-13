https://static.news.ru/photo/da59fe28-d552-11e9-b31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ari_gol1000

Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в госконцерне «Укроборонпром», сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, все следственные действия санкционированы — они проходят в связи с досудебным расследованием уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Нацбанка страны в 2016 году.

Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу — изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение, — написал он в своём Telegram-канале.

Директор бюро подчеркнул, что сотрудники ГБР не оказывают никакого давления, а Укроборонпром пока не препятствует их действиям.

Как писал News.ru, ранее экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что ГБР возбудило новое дело в отношении бывшего лидера Петра Порошенко. По его словам, того подозревают в причастности к хищениям в армии. Фигурантами дела также стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники Укроборонпрома и Укрэксимбанка.