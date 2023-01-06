«Газпром» второй раз за три дня сократил прокачку газа через Украину

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«Газпром» во второй раз за три дня сократил прокачку газа через Украину, сообщает РБК. По данным издания, за 6 января в Европу через ГИС «Суджа» российская компания планирует осуществить прокачку 35,5 млн кубометров голубого топлива, в то время как 5 января по газопроводу прошло 37,6 млн кубов. Таким образом, объемы транзита газа сократились на 5,6%.

В предыдущий раз «Газпром» существенно сократил транзит газа через Украину 4 января. Сообщалось, что в тот день объем прокачки голубого топлива уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн до 37,8 млн кубометров в сутки.

Источник РБК пояснил, что «Газпром» осуществляет поставки газа, руководствуясь заявками потребителей. На существенное сокращение могли повлиять погодные условия в Европе — в данный момент в странах ЕС теплая погода.

Аналитик ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов в разговоре с изданием подчеркнул, что сокращение транзита газа также можно объяснить ростом цен на голубое топливо в Европе. Эксперт подчеркивает, что «Газпром» обычно продает газ по «длинным» форвардным контрактам («на месяц вперед» и далее), однако в данный момент цены в европейских хабах превышают на 5% ценовые показатели по контрактам «на день вперед».

4 января, в «Газпроме» рассказали о том, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» по итогам первых дней месяца достигли рекордных значений за сутки. В компании напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.