«Газпром» начал поставки топлива в Венгрию сверх контрактов

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

«Газпром» с 12 августа начал поставки газа в Венгрию сверх ранее заключенных контрактов. До конца августа Будапешт будет ежедневно получать дополнительные 2,6 млн кубометров топлива, сообщает РИА новости со ссылкой на госсекретаря МИД страны Тамаша Менцера.

Он пояснил, что некоторое время назад власти Венгрии решили закупить около 700 млн кубометров газа сверх объемов, предусмотренных контрактами. Из ситуации на европейском рынке следует, что приобретение такого количества топлива невозможно без российских источников. В связи с этим глава ведомства Петер Сийярто провел переговоры в Москве.

Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов, — цитирует агентство Менцера.

Он добавил, что уже ведется обсуждение графика поставок на сентябрь.

Ранее Венгрия отказалась поддержать план Евросоюза по сокращению потребления газа в Европе на 15%. Сийярто назвал его неоправданным и невыполнимым. Премьер-министр Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что экономическая ситуация в стране значительно ухудшится в случае введения санкций против энергетического импорта из РФ. В Венгрии не просто станет холодно «на один-два градуса», она вся окажется парализована.

Сийярто прилетел в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 21 июля. Министр иностранных дел России после переговоров с главой МИД Венгрии заявил о желании Будапешта приобрести дополнительные объемы газа у РФ и пообещал в кратчайшие сроки передать просьбу уполномоченным структурам.