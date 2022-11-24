FT: введение ЕС потолка цен на газ грозит трейдерам убытками на миллиарды Financial Times: введение ЕС потолка цен на газ грозит трейдерам убытками на $33 млрд

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Принятие Евросоюзом плана по ограничению цены на газ грозит трейдерам дополнительными убытками в $33 млрд. Они возникнут из-за 80-процентного роста платежей на страховку для обеспечения сделок, сообщает Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Издание отмечает, что в служебной записке биржи такое значительное повышение способно «дестабилизировать рынок».

Ведущий биржевой оператор (ICE — NEW.ru) предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе (TTF — NEW.ru), энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей, — отмечается в публикации.

По данным издания, оценка биржи в $33 млрд включает и начальную маржу, защищающую контрагентов от риска дефолта, и вариационную, покрывающую колебания ежедневных рыночных цен.

Данные Европейского центрального банка, отмечает Financial Times, говорят о том, что маржинальные платежи по свопам и фьючерсам, которые используются производителями энергии, в 2022 году уже удвоились. Это заставило многие компании брать кредиты и проводить больше сделок в частном порядке, так маржинальные платежи оказываются ниже.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым для Москвы.