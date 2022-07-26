FT: Украине грозит финансовая катастрофа Financial Times: Украина практически израсходовала свои финансовые ресурсы

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Украина почти израсходовала свои бюджетные запасы и вскоре может оказаться на пороге финансовой катастрофы, пишет Financial Times. Авторы статьи отмечают, что на фоне постоянного роста военных расходов и долговой нагрузки казна Киева может истощиться уже этой осенью и не останется средств на поддержание социальной сферы, включая медицину и образование.

Без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины уйдет в крутое пике, а боевые действия продолжать будет невозможно, — говорится в публикации.

Журналисты приводят мнение источника в Киеве, который считает, что западные пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими траншами и «слишком медленно».

Накануне ЕС через Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву льготный кредит в €1 млрд. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сообщается, что еще €590 млн будут переведены позднее.